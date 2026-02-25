ミラノ・コルティナ冬季五輪のメダリストが24日、都内のホテルで帰国会見を行った。フリースタイルスキー、スノーボード、フィギュアスケート、スピードスケート勢からメダリスト計15人が登壇。フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した17歳の中井亜美は、早くも4年後のフランス・アルプス五輪に向けて決意を語った。 ■五輪で学んだことを明かす 日本のフィギュア