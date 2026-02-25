この記事をまとめると ■デリカミニの登場と時を同じくしてデビューしたデリカミニの化身が「デリ丸。」だ ■「ご当地デリ丸。」の登場によりコスプレ界にも参入 ■現在は6色・49コスプレに増えており「デリ丸。」の今後の活躍にもますます期待がかかる クルマキャラ界を席巻する「デリ丸。」 2023年5月に、eKクロススペースのビッグマイナーチェンジ版として登場したデリカミニは、発売するやいなや、あっという間に三菱を代表