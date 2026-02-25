文化・スポーツの全国大会などで優秀な成績を収めた個人や団体に贈られる「メダル栄光」の授与式が開かれました。今年度後期のメダル栄光は、文化賞を6人と5団体が、スポーツ賞を36人と2団体が受賞しました。このうち徳山小学校6年の佐々木結衣さんと2年の佐々木杏さんの姉妹は、書道の全国コンクールで、それぞれ全国1位にあたる文部科学大臣賞を受賞。母が指導する書道教室で、4歳から腕を磨いてきました。（