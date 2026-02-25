24日夜、新潟市西区で歩行者の男性が車にはねられる事故があり男性が死亡しました。 事故があったのは、新潟市西区木山の主要地方道新潟寺泊線です。警察によりますと、24日午後10時前、新潟市西蒲区に住む48歳の女性が運転する普通乗用車が歩行者の男性をはねました。女性から「歩行者と接触した」と110番通報がありました。男性は現場で死亡が確認されました。 現場は片側1車線の直線道路で、男性は成人男性ですが身元がわ