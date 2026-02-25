絶滅が危惧されているカラスバトの繁殖を、上関町の環境保護団体が町内で確認したと発表しました。原発や中間貯蔵施設の建設が検討されている場所に近いため、団体は中国電力に環境影響評価の実施を求めています。「上関の自然を守る会」によりますと、会に協力する専門家の武石全慈さんが今月（2月）4日、上関町の無人島＝鼻繰島で巣立ち間近とみられるカラスバトのヒナ1羽を確認したということです。カラスバトは国の天然記念物