Ãæ¹ñÅö¶É¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ¤Î20´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ø¤Î·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¶Ø»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÈ¿±þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç250ËüÄ¶¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ï¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡£ÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¤ò°ì²ó¤ê¸«¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢ÂçÉôÊ¬¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤­¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤Î»òÊª¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½