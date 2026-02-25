NTTドコモは、「5G SA」と「HPUE」に対応し、快適通信を実現したタブレット「dtab（ディータブ） d-51F」を2026年2月26日に発売する。レノボ「Smart Connect」を使えばスマホやPCとの連携可「5G SA」による高速通信に加え、端末の送信電力を高め、建物の奥や地下、山や海辺などアウトドアシーンでもストレスのない通信を実現する「HPUE」に対応。レノボが提供する、複数の機器がシームレスにつながる「Smart Connect」が利用でき、