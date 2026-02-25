ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿å10¥É¥é¥Þ ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥­¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¡¢¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥©¥ó¥È¤¬½Â¤¤¡ª¡Ä¥é¥à¥Í¥â¥ó¥­¡¼¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëº£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏµÈ°æÍºÂÀ¡ÊÄÌ¾Î¥æ¥ó¡¿È¿Ä®¡Ë¡¢Æ£´¬È¥¡ÊÄÌ¾Î¥Á¥§¥ó¡¿Âç¿¹¡Ë¡¢µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÌ¾Î¥­¥ó¥Ý¡¼¡¿ÄÅÅÄ¡Ë¤Î£³¿Í¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Ç²è¸¦µæÉô¤ÇÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤À