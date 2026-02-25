Mrs. GREEN APPLEが、「眼鏡市場」を展開するメガネトップの新レーベル「QRO（クロ）」のブランドミューズに就任。メンバーの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の新ビジュアルが公開された。また、新TVCM「眼鏡市場「QRO」DEBUT 篇」が27日より全国で放映される。【動画】ミセス出演、黒眼鏡専門「QRO」新CM＆メイキング映像同レーベルは“黒眼鏡専門デザイン”としたもの。「22種類デザイン×2パターン（計44種）」の品そろえで27