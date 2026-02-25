27日に公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の主題歌に起用されるsumikaの新曲「Honto」（2月25日発売）のミュージックビデオが、きょう25日午後8時にYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。【動画】アルコ＆ピース平子祐希が出演！sumika「Honto」ミュージックビデオ同曲は「正解ではなく本当をしよう」というメッセージが込められた楽曲で、ミュージックビデオは、家族の風景にファンタジーの要素が