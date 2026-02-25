24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤Ï¡¢º´Æ£¶õµ¨¡Ê22¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï39¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£ º´Æ£¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£ÅìËÌ¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤â»ý¤Ä¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÆüËÜÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±