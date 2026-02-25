¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¡Ê47¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤¿¡£Ê¿»Ò¤Ï2007Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡¢¸½ºßÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Ç14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿»Ò¤ÏÍ£°ì¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÁû¤°¤Ê¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤Ï¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹ÃË¤Ë