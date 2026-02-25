¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ø¥ó¥¯ 0¡Ý3 ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î22Æü¡¿¥»¥²¥«¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û°ì½Ö¤ÇDF¤òÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ÈÄ¶¡¦µÞ²ÃÂ®¡É¥É¥ê¥Ö¥ë¥Ø¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤Î°ËÅì½ãÌé¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£¥Ø¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î22Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¤ÈÂÐÀï¡£°ËÅì¤Ï4-3-3¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï20Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É