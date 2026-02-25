25Æü¡Ê¿å¡Ë±«¤Çµ¤²¹µÞ¹ß²¼¡£´ØÅì¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤É¤ó¤É¤ó´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ã25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡äËÜ½£Æî´ß¤Ë¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë30¥ß¥ê°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢Á´¹ñ¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Àþ¼þÊÕ¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ¤Ç¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®24.7¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤¬¤ä¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤äÅì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç¤ÏÌë¡¢¤ª