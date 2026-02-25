プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が4月11日に東京・両国国技館で、同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）とWBC同級挑戦者決定戦を行うことが25日、正式発表された。両者には昨年12月にWBCから対戦指令が出ており、勝者は同級王者・井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）への挑戦権を得る。那須川は昨年11月24日、世界初挑戦となった井上拓真とのWBC同級王座