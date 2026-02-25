25Æü¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÄÌ¾Éô¶©ÂåµÄ°÷¤¬ÂåÉ½¼ÁÌä¤ËÎ©¤Á¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÎÄãÌÂ¤äÊª²Á¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤ì¤ë¡×¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ©·ûµÄ°÷¤¬¡Ö¤¤¤¤»ØÅ¦¤À¡ª¡×¤ËÆ°ÍÉ¢ª¹ñ²ñ¤Ç¾Ð¤¤¤Î½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡ËÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÎÄãÌÂ¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢¹ñºÝÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ä1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤Ç¿­¤ÓÇº¤ß¡¢Ë­¤«¤µ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£µÄ¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼±ç