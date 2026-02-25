●『14歳の母』と並ぶ「転機になった作品」 今冬ドラマで話題性の高い主演女優と言えば、「『未来のムスコ』(TBS系)の志田未来」と言っていいのではないか。志田は『14歳の母』(日本テレビ系、2006年)からちょうど20年後となる同作で主人公の母親役を演じて称賛を得ている。さらに続く春ドラマの『エラー』(ABCテレビ・テレビ朝日系)でも畑芽育とダブル主演を務めるなど、32歳にして本当の全盛期が訪れているのかもしれない。そん