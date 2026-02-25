日本マクドナルドは、2月25日から価格改定と一部商品のリニューアルを実施する。標準店舗では約6割の商品が10円〜50円の改定となる。日本マクドナルド今回の価格改定は、原材料費やエネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けたもの。引き続き満足できる店舗体験の提供を目的としているという。なお、「マックチキン」「ハンバーガー」などは価格を据え置く。あわせて商品リニューアルも行う。まず、セット500に「マックポーク」