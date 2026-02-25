40・50代は、広がりやパサつきといった髪質の変化に悩む人も多いのでは？ 解決策が見つからず、野暮ったく映らないか気になっているなら、流行のレイヤーカットを取り入れてみて。バッサリとカットするのを避けたいなら、表面や毛先に軽く入れる程度でOK。少しの動きで、軽やかに垢抜けを目指せます。 迷ったら選びたい肩上レングス @kitadani_koujiroさんが「スタイリングが苦手な方もチャレンジしやすい」と紹介す