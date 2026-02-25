テーブルが華やぐような「スイーツ」を【コストコ】でゲットしませんか？ 来客時に出しても引けを取らない、ティータイムが映えるようなスイーツが勢ぞろいしている様子。みんなでシェアすれば、会話も盛り上がりそうです。今回はいちごを乗せたミルフィーユやチョコレートの濃厚な味わいに期待できるスイーツなど、一度は食べたくなるような、コストコのスイーツをご紹介します