ムーミン谷の世界へ誘う 春の訪れと特別なひととき 堀川を望む名古屋市中心部にあり、名古屋駅や栄駅へのアクセスも便利なホテル『コートヤード・バイ・マリオット名古屋』で、北欧フィンランド発祥の世界的な人気キャラクター「ムーミン」とコラボレーションメニューの第2弾が登場！ 期間は3月1日(日)～5月31日(日)。 春の訪れを祝うローズティーパーティ