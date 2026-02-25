東海地方は、今日25日(水)夜にかけて、断続的に雨が降るでしょう。局地的に強まる雨に注意してください。明日26日(木)は、日差しが戻りますが、雨の翌日でスギ花粉が飛びやすくなりそうです。花粉症の方は、万全の対策をしましょう。今日25日(水)は夜まで広く雨三重県南部や沿岸部で局地的に雨脚が強まる今日25日(水)、前線が西日本から東日本に延び、雨雲が本州の広い範囲にかかっています。静岡県御前崎市では、午前5時7分まで