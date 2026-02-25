肥満の増加は世界的な健康問題となっており、オーストラリアでは2024年に「太りすぎ」が「喫煙」を上回って最も主要な健康リスクになったと報告されています。合計50万人以上の人々を対象にした新たな研究で、肥満の人はそうでない人に比べ、重度の感染症で入院したり死亡したりする可能性が70％も高いという結果が示されました。Adult obesity and risk of severe infections: a multicohort study with global burden estimates