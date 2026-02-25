2026Ç¯2·î21Æü¤«¤é4·î19Æü¤Þ¤Ç¡¢BESV JAPAN¤¬¡Ö½Õ¤ÎNEW¥µ¥¤¥¯¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎÀµµ¬¼è°·Å¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£BESV¡¦Votani¡¦SMALO¤ÎÁ´23¥â¥Ç¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÆÃÊÌ²Á³Ê¤È¸·Áª¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È²Á³Ê¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¨¤ë½Õµ¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¿·À¸³è¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÈÁõÈ÷Áª¤Ó¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆºÇÅ¬²½¤Ç¤­¤ëÂç·¿»Üºö¡ª BESV JAPAN¡Ö½Õ¤ÎNEW¥µ¥¤¥¯¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×    ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü¡Á4·î19Æü