難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）との闘病の末、現地時間2月19日に53歳で亡くなったエリック・デインさん。経済的な不安を抱えずに闘病できるようにと、ジョニー・デップが自宅を無償で提供していたことが分かった。【写真】セクシー医師を演じた「エリック・デイン」フォトギャラリーPage Sixによると、「ジョニーが所有する不動産の1つであるサンセット大通り沿いの家に、基本的に無料で住んでいた。彼はエリックに対し、『家