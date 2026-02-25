プロボクシングの帝拳ジムは２５日、ＷＢＣ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１位の坪井智也（２９）＝帝拳＝が４月１１日に両国国技館で、元世界２階級制覇王者のＷＢＣ同級９位ペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝と対戦することを発表した。坪井は２０２１年世界選手権で日本人史上初の金メダリストとなるなど、アマチュアで１０６勝（１０ＲＳＣ）２５敗の戦績を誇る。２５年２月にＡ級プロテストに合格し、同年３