スポーツクラブ最大手「ルネサンス」（東京・墨田区）が、ドライブラインベースボール・ジャパン（東京・港区）と提携し、米大リーグ（ＭＬＢ）全球団や日本プロ野球で導入が進むトレーニングメソッド「プライオボール」のレッスンを始める。レッスンで使用する「プライオボール」は、米ワシントン州に本拠を置くトレーニング施設「ドライブラインベースボール」が開発。重さの異なるカラフルなボールと、独自のドリルを組み合