ＭＬＢのオープン戦が２４日（日本時間２５日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。カブス・今永昇太投手（３２）は今季初登板で昨季の最速を上回る９４・１マイル（約１５１・４キロ）を計測し、２回３安打無失点１奪三振だった。球団主導の判断もあってＷＢＣには参加しないが、順調な調整ぶりを示した。この日のそれぞれの試合結果は以下の通り。◆オープン戦（２４日）ドジャース１１―３ガーディアン