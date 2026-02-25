Makuake¤Ç¡ÖÇ½ÅÐºÆÀ²¥¿¥ª¥ë¡×¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¿¡¤¯´¶³Ð¤è¤êÀè¤Ë¿åÊ¬¤òµÛ¤¤¼è¤ë¡È½Ö´ÖµÛ¿å¡É¤Î¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËèÆü»È¤¦¥¿¥ª¥ë¤ò¡¢»þÃ»¤È»È¤¤¿´ÃÏ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë»É¤µ¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ª Ç½ÅÐºÆÀ²¥¿¥ª¥ë¡Ö½Ö´ÖµÛ¿å¥¿¥ª¥ë¡×    ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î18ÆüÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§MakuakeµÛ¿å»Ø¿ô¡§2200¥ª¡¼¥Ð¡¼Àè¹ÔÆÃÅµ¡§Ä¶Áá³ä20¡ó¥ª¥ÕÇ½ÅÐºÆÀ²¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢»å¤Å¤¯