２３日、八経コーヒー小巷の店でコーヒーを入れる従業員。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社瀋陽2月25日】中国遼寧省瀋陽市和平区の八経コーヒー小巷（小道）はコーヒーと文化・観光が融合した特色ある消費エリアで、年間延べ200万人以上が訪れる。春節（旧正月）期間中も多くの観光客でにぎわった。２３日、八経コーヒー小巷で写真を撮る観光客。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）２３日、八経コーヒー小巷の撮影ス