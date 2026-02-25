¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î²òÃÄ¼°¤¬¡¢25Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬ÃÄ´ú¤òÊÖ´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²òÃÄ¼°¤Ë¤Ï¡¢TEAM JAPAN¤Î121Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆÃÊÌ¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡Ê24¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¡Ê33¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥­¡¼¤Ç2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿Áª¼ê¡Ê28¡Ë¤é¤¬ÃÅ