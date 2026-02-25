2017年に解散したロックバンド・plentyの公式ウェブサイトがオープンし、謎のカウントダウンがスタートした。【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像plentyは04年に結成され、09年10月にデビューEP『拝啓。皆さま』をリリース。17年9月に東京・日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）で行われたラストライブをもって解散した。昨年9月末にデビュー15周年を記念したSNSの公式アカウントが始動し、未