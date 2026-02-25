ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアでの解説が話題となった元フィギュア選手の高橋成美が24日放送の関西テレビ「とれたてっ！」に生出演。“りくりゅう”ペアの今後について4回転挑戦に期待した。 現地では“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアのフリーなどを解説した高橋。「すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい」「こんな演技、宇宙一ですよ！」などの名言で注目を集めた。 “りくり