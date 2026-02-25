きょうの富山県内は広く雨が降っていて、すっきりしない空模様の一日となりそうです。北陸地方は湿った空気や気圧の谷の影響を受けて、広い範囲で雨が降っています。きょう日中の予想最高気温は、富山市で9度、高岡市伏木で10度とこの時期らしい寒さとなっています。日中は日差しがない分、空気が冷たく感じられそうです。午後から雨はやみますが、雲が多い天気が続く見込みです。一方、あすからはおおむね晴れて、最高気温も平年