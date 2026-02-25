政府は、イランの首都テヘランで日本人1人が現地当局に拘束されたと明らかにしました。尾粼正直 官房副長官「日本政府は、イランのテヘランで邦人1名が現地時間1月20日に現地当局に拘束されたことを確認しています」尾崎官房副長官は先ほど開かれた記者会見でこのように話した上で、事案が判明して以降、イラン側に対して早期解放を強く求めてきていると説明。本人や家族などと連絡を取りつつ、必要な支援をおこなって