母性本能あふれるゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で88万5000回再生を突破し、「これはたまらん」「優しいまなざしでほっこり」「破壊的に可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：子猫が大型犬を『お母さんだ』と勘違いした結果→背中に乗っかって…あまりにも尊い光景】 わんこの背中に乗っていたのは… TikTokアカウント「fu