柏崎市で24日、住宅脇の雪の中から男性の遺体が見つかりました。付近では1週間前から住民の行方が分からなくなっていて、警察が身元を調べています。遺体が見つかったのは柏崎市旧広田の小坂文夫さんの住宅付近です。警察によりますと2月17日、「小坂さんと連絡が取れない」と地域住民から届け出がありました。警察などが捜索していたところ24日、住宅脇の雪の中から着衣の一部を発見。50センチほどの雪の下から男性一人の遺体が見