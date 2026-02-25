¡Ö¥¬¥ëÍã¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿Èô¹ÔÄú¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»²ËÅËÜÉô¤Ï2026Ç¯2·î21Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎBe-12¿åÎ¦Î¾ÍÑÈô¹ÔÄú¤ò·âÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥í¥·¥¢·³¤ÎBe-12Èô¹ÔÄú¤¬ÇØ¸å¤«¤é·âÇË¤µ¤ì¤ë½Ö´ÖBe-12¤Ïµì¥½Ï¢¤¬³«È¯¤·¤¿¿åÎ¦Î¾ÍÑÈô¹ÔÄú¤Ç¡¢¥«¥â¥á¤¬Íã¤ò¹­¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¬¥ëÍã¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢2´ð¤Î¥¿¡¼¥Ü¥×¥í¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³¤ÌÌ¤«¤é