MetaとAMDが提携を発表し、最大6GWのAMD Instinct GPUを導入するための複数年契約を結んだことを明らかにしました。Meta and AMD Partner for Longterm AI Infrastructure Agreementhttps://about.fb.com/news/2026/02/meta-amd-partner-longterm-ai-infrastructure-agreement/AMD and Meta Announce Expanded Strategic Partnership to Deploy 6 Gigawatts of AMD GPUshttps://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2026-2-24-