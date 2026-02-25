ＪＲＡの今村聖奈騎手（２２）が自身のインスタグラムを更新し、人気ボートレーサーの土屋蘭選手（２１）との２ショット写真を投稿した。２３日にボートレース児島でトークショーを行ったことを報告。「蘭ちゃんとトークショーしてきましたそして２／２８−３／１は冬の小倉競馬ラストウィークです今週も精一杯頑張りますので、競馬場にも是非遊びに来て下さい」と呼びかけた。投稿では２ショットや貴重な私服姿をアップ。