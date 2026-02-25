マーベル・コミックの大人気ヒーロー、ウルヴァリンの単独ゲーム『Marvel’s Wolverine』が、PlayStation®5にて、2026年9月15日に米国で発売されることが発表された。 本作は人気タイトル『Marvel's Spider-Man』を開発したInsomniac Gamesと、Marvel Games、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによる最新作。2025年9月、ゲームプレイトレーラーとともに「2026年