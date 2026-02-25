µí¤á¤·Ž¥Äê¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾¾²°¤Ï¡¢¡ÖµíÆù¤È²´éÚ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ßÖ¤áÄê¿©¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ990±ß¡£Á´¹ñ¤Î¾¾²°(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¾¾²°ÆÃÀ½¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥À¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢µí¾ÆÆù¤È²´éÚ¤È¤¤¤¦¼çÌòµé¤Î¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖµíÆù¤È²´éÚ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ßÖ¤á¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¡Òµí¾ÆÆù¤È²´éÚ¡¢Æó¤Ä¤Î»Ý¤ß¤ò°ì»®¤Ë¡Ó¾¾²°¤ÎÂåÉ½Åª¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ëµí¾ÆÆù¤È¡¢¡È³¤¤Î¥ß¥ë¥¯¡É¤È¾Î¤µ