¤³¤Î½Õ¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ï¿°¤ò¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥í¥¹¤¬ÂçË­ºî¡ª ¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÊÝ¼¾¥±¥¢¤ä½Ä¥¸¥ï¤Î¥«¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦ìÔÂô¤ÊÈþÍÆ±Õµé¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¿°¤ò¤È¤³¤È¤óÌ¥¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¡£1. Lov me Touch¡Ö¥ê¥Ã¥×ÈþÍÆ±Õ¥°¥í¥¹ Kissy Pink¡×¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Ä°¦¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Ç ¾Þ¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥³¥¹¥áÈ¯¤Î¥±¥¢ÎÏ¿°¤ÎÈéÇí¤±ÌäÂê¤äÅÉÉÛ»þ¤Î»É·ã¤Ê¤É¡¢¿°¤Î·ò¤ä¤«¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿»×¤¤¤ä¤êÀß·×¡£¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦C