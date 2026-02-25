¡ÚB1R-L ¥·¥ãー¥·¥­¥Ã¥È ¥¹¥­¥ó¥«¥éーA¡Û ¡ÚB1R-L ¥·¥ãー¥·¥­¥Ã¥È ¥¹¥­¥ó¥«¥éーB¡Û 6·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ5,940±ß ¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖB1R-L ¥·¥ãー¥·¥­¥Ã¥È ¥¹¥­¥ó¥«¥éーA/¥¹¥­¥ó¥«¥éーB¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ5,940±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÈþ¾¯½÷¡ß¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥ê&#1254