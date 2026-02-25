¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Æü¡¢NHK¤Î¥Æ¥Ø¥é¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤¬¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó»ÔÆâ¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ê¤É¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢NHK¤Î¥Æ¥Ø¥é¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤¬¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ë¤è¤ê¹´Â«¤µ¤ì¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó»ÔÆâ¤Î¥¨¥Ó¥ó·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹´Â«¤ÎÍýÍ³¤Ê¤ÉÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ