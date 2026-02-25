ÁÐ»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¡È¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡É¤Î»°ÁÒçýÆà¤È»°ÁÒ²ÂÆà¤¬23Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ÖÊì¤Ë´¶¼Õ¡×40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡É»°ÁÒçýÆà¡õ²ÂÆà¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥ÈçýÆà¤Ï¡Öº£ÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª40Âå¤ËÆÍÆþ¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤Î2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ò»º¤ó¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë´¶¼Õ¡£²ÂÆà¤â¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òµ­¤·