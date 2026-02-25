¡ØÅ·ºÍ¡Ù¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¡²è²È¡¦¤Ë¤·¤Î¤ê¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ø¥ª¥ì¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¤À¤«¤é¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÌ´¸«¤ëÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó3000¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥ª¥ì¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¤À¤«¤é¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦Å·³¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ú¤Ç²¿²ó¤â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸½¸¤Þ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢Å·³¤¼«¿È¤â¡Ö¤Þ¤¡¡Ä¥ª¥ì¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¤À¤«