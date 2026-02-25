ÆüËÜÀ½Å´¤Ï2·î20Æü¡¢»°½Å¸©°ËÀª»ÖËà¡¦Á¥±ÛÉÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÁô¾ìºÆÀ¸¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¡ÖUMIMORI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È °ËÀª»ÖËà¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£Å´¹Ý¥¹¥é¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö³¤¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ°²è¡ÖUMIMORI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È °ËÀª»ÖËà¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡û¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×Æ±¼Ò¤Ï¡¢°ë¾Æ¤±¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¸º¾¯¤·¤¿Áô¾ì¤ÎºÆÀ¸¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Å´¹Ý¥¹¥é¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å´Ê¬»ÜÈîºà¡Ö