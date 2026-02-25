LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は2月19日、「2026年 住みたい街ランキング(首都圏版)」を発表した。2025年1月1日〜12月31日、LIFULL HOME'Sに掲載された東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県エリアの賃貸物件・購入物件への問合せ数を駅別に集計し、ランキング化した。首都圏版 借りて住みたい街借りて住みたい街の部門では、東京メトロ東西線の「葛西」が2年連続で首位を獲得した。都心へのアクセスが良