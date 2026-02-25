NTT東日本は2月24日、法人向けネットワークサービス「Multi Interconnect」において、新機能として、「地域エッジクラウドコネクション」「インターネットコネクション」「モバイルコネクション」を提供開始すると発表した。3つの新機能の接続イメージ○Multi Interconnectの概要Multi Interconnectは、「Interconnected WANとフレッツ光を併用したネットワーク構築」「クラウド接続を活用したネットワーク構築」が可能なサービス